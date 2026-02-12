Comienza servicio de Ecotaxis en San José de las Lajas

Tomado de Cubadebate

El servicio de Ecotaxis comenzó en San José de las Lajas, cabecera provincial de Mayabeque. Los vehículos cubrirán 3 rutas de alta demanda, ante las limitaciones con el transporte público provocadas por el recrudecimiento del bloqueo contra Cuba.

Tomado del periódico ¨5 de septiembre¨

¨Marcha del 26 de julio¨, símbolo de rebeldía en Cuba

¨Marcha del 26 de julio¨, símbolo de rebeldía en Cuba
Redacción Caribe
Tomada del perfil en FB del periodista Bernardo Espinosa

Llega a Cuba ayuda humanitaria enviada por México

Llega a Cuba ayuda humanitaria enviada por México
Bernardo Espinosa
Para Santiago

Era miércoles, y hace 12 años. Ese día la muerte, madrugadora, se llevó la voz y la guitarra genial y única de Santiago Feliú.
María Caridad Esquivel
