Presidente de Cuba felicita a homenajeados por aniversario del Ministerio del Interior

Cuba celebró, este sábado, el aniversario 65 de la fundación del Ministerio del Interior (Minint), contexto en el que el líder de la Revolución, general de Ejército Raúl Castro Ruz, y el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezaron los actos de ascensos y condecoraciones a jefes y oficiales de destacada trayectoria.

Junto al General de Ejército y con motivo del 65 aniversario del glorioso @minint_cuba, participamos en actos de ascensos y condecoraciones a jefes y oficiales de destacada trayectoria. Felicidades a todos, con profunda admiración y gratitud por su obra noble y sacrificada. pic.twitter.com/t7vmETmhTN — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 7, 2026

Así lo informó el mandatario en la red digital X e igualmente, felicitó a todos los reconocidos, al tiempo que destacó la profunda admiración y gratitud por su obra noble y sacrificada.

Noticia relacionada: Díaz-Canel: Ministerio del Interior, centinela incansable de la patria