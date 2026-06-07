Presidente de Cuba felicita a homenajeados por aniversario del Ministerio del Interior

Cuba celebró, este sábado, el aniversario 65 de la fundación del Ministerio del Interior (Minint), contexto en el que el líder de la Revolución, general de Ejército Raúl Castro Ruz, y el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezaron los actos de ascensos y condecoraciones a jefes y oficiales de destacada trayectoria.

Así lo informó el mandatario en la red digital X e igualmente, felicitó a todos los reconocidos, al tiempo que destacó la profunda admiración y gratitud por su obra noble y sacrificada.

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