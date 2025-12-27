Comienza jornada por 65 aniversario del ICAP

La jornada por el aniversario 65 del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos comenzó este sábado y se extenderá hasta el próximo martes, fecha fundacional del ICAP.

En la apertura, mediante un audiovisual se recordaron los valores característicos del movimiento solidario con Cuba y del comandante en jefe como líder de un proyecto de creación colectiva nutrida por personas de varias partes del mundo.

En un panel sobre el tema, el director del Centro Fidel Castro, René González Barrios, reflexionó sobre la concepción fidelista de la solidaridad como un imperativo ético y humano.

A propósito del aniversario del ICAP, se encuentran en la nación brigadas de solidaridad y trabajo voluntario con 120 miembros de una veintena de países.