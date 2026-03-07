Cienfuegos refuerza su estrategia sanitaria con un nuevo proceso de dispensarización

Tras un año epidemiológico complejo, marcado por una elevada incidencia de arbovirosis y, en particular, por la introducción y propagación del virus del chikungunya en el territorio, el sector de la Salud en la provincia de Cienfuegos se alista para implementar un exhaustivo proceso de dispensarización.

El objetivo fundamental de esta medida es actualizar el diagnóstico de salud de la población para perfeccionar el abordaje de las problemáticas sanitarias y garantizar una respuesta clínica más oportuna y eficaz.

La decisión responde al escenario vivido durante 2025, cuando Cienfuegos figuró entre las provincias con tasas de incidencia de dengue superiores a la media nacional, un comportamiento que también estuvo acompañado por un incremento de casos sospechosos de chikungunya a nivel de país.

Aunque las autoridades sanitarias nacionales reportan una tendencia al control de la epidemia en los primeros meses de 2026, la experiencia acumulada obliga a perfeccionar las herramientas de vigilancia en el territorio.

Más detalles en video:

