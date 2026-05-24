China dona arroz para apoyar seguridad alimentaria en Cuba

En la terminal Hai Phong, del Puerto de La Habana, se recibió este sábado el primer cargamento de un donativo de arroz procedente de la República Popular China, con las primera 15 000 toneladas de un total de 60 000 , destinadas a apoyar la seguridad alimentaria en el país.

En la recepción oficial participaron el vice primer ministro y titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga; el embajador de China en Cuba, Hua Xin, y otros altos funcionarios del Gobierno.

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Foto de Portada: Prensa Latina