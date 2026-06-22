Central termoeléctrica Antonio Guiteras sincroniza al SEN

La Unión Eléctrica informó, a través de su cuenta en X, que la central termoeléctria Antonio Guiteras, de Matanzas, sincronizó este lunes, a las 8:54 a.m.

De acuerdo con el periodista Bernardo Espinosa, la central se encuentra en proceso para subir gradualmente la carga y se prevé que, en el pico nocturno, pueda entregar 200 MW al país.

🟢 8:54 || En línea la Unidad de la CTE Antonio Guiteras. pic.twitter.com/OO5fZDX8xs — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) June 22, 2026



Los especialistas refieren que, aunque esta cifra no cubre los elevados déficits en capacidades de generación, sí ayuda a cubrir demandas y a la vez, fotalece la operación del sistema eléctrico nacional (SEN).