Consejo de Estado de Cuba aprobó cuatro nuevos decretos leyes

Encabezado por el miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, y con la participación del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sesionó el Consejo de Estado. En la jornada, se aprobaron cuatro nuevos decretos leyes como parte de la implementación de las transformaciones económicas y sociales, se examinó la marcha del movimiento popular participativo «Mi Barrio Por La Patria»; entre otros temas de la agenda nacional.

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