Cancillería cubana rechaza decisión del presidente electo colombiano

El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó este martes el comunicado titulado: «En acto de subordinación a la política de agresión de los Estados Unidos, el presidente electo de Colombia anuncia que cortará los vínculos con Cuba».

➡️En acto de subordinación a la política de agresión de los Estados Unidos, el Presidente electo de Colombia anuncia que cortará los vínculos con Cuba

📌Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba

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— Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) July 28, 2026