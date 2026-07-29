Cancillería cubana rechaza decisión del presidente electo colombiano

El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó este martes el comunicado titulado: «En acto de subordinación a la política de agresión de los Estados Unidos, el presidente electo de Colombia anuncia que cortará los vínculos con Cuba».

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