Canciller de Cuba recibe a su homólogo de Panamá

El Miembro del Buró Político y Ministro de Relaciones Exteriores de #Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, recibió a su homólogo de #Panamá, Excelentísimo Señor Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, quien cumple una visita de trabajo en La Habana.
Concede presidente de Cuba entrevista a director del Canal Red, Pablo Iglesias
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En entrevista trasmitida en televisión nacional, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de #Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dialogó con el Director del Canal Red, Pablo Iglesias.
El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de #Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo hoy un encuentro con el Ministro de Relaciones Exteriores de la República de #Panamá, Excelentísimo Señor Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.