Canciller de Cuba denuncia las desapariciones forzadas y reafirma compromiso del país contra el flagelo

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, reiteró este domingo que “las desapariciones forzadas son una grave violación de los derechos humanos”.

La afirmación, emitida a través de su cuenta en la red social X, tuvo lugar en el contexto del Día Internacional de las Víctimas de este flagelo, que se conmemora cada 30 de agosto.

El canciller recordó que el pueblo cubano sufrió esta práctica durante la dictadura de Fulgencio Batista y que solo concluyó con el triunfo revolucionario de enero de 1959.

Las desapariciones forzadas son una grave violación de los #DDHH. El pueblo cubano fue víctima de desapariciones forzadas y torturas, llevadas a cabo por la dictadura batistiana y sus sicarios, práctica ilegal que sólo se le puso fin con el triunfo de la Revolución Cubana. Por… pic.twitter.com/AWYFZX87pz — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) August 30, 2026

En su mensaje, Rodríguez Parrilla subrayó el compromiso de Cuba con la protección del derecho a la vida, en apego a la Constitución del país.

Este año, la fecha se celebra bajo el lema “Las víctimas primero. Acciones ya”, y coincide con el vigésimo aniversario de la “Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”.

Foto: Juanjo Martín.