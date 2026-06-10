Canciller cubano denuncia que bloqueo de EE. UU. impide distribución de ayuda solidaria

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció este miércoles que 170 contenedores con productos esenciales que arribaron al archipiélago no pueden ser distribuidos a sus beneficiarios debido a la escasez de combustibles, situación que atribuyó directamente al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos.

Rodríguez Parrilla calificó el bloqueo como un «castigo colectivo» aplicado por el Gobierno de la Casa Blanca contra la mayor de las Antillas, y subrayó que esta política unilateral no solo limita el desempeño de la economía cubana, sino que también afecta el trabajo de agencias internacionales y organizaciones solidarias.

Según @ONU_es, 170 contenedores de productos esenciales que ya han llegado a Cuba, equivalentes a unos 6,3 millones de dólares, no están llegando a los beneficiarios debido a la escasez de combustible. El bloqueo energético de #EEUU contra #Cuba tiene un impacto real y grave en… pic.twitter.com/OYLAGLALNn — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) June 10, 2026

A través de sus redes sociales, señaló que, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estos contenedores —que contienen alimentos, medicinas y otros bienes de primera necesidad— permanecen sin poder ser trasladados a las comunidades que los requieren, lo que evidencia el impacto real y grave que el cerco estadounidense ejerce sobre la población civil.

El canciller enfatizó el carácter extraterritorial de las medidas impuestas por Washington, al impedir que incluso donaciones y recursos provenientes de terceros países y organismos multilaterales puedan llegar efectivamente a la población cubana.