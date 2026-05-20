Bruno Rodríguez: «Rubio pretende que Cuba regrese a la época neocolonial»

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, respondió este miércoles al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por intentar deslindar a Washington de las severas consecuencias provocadas por el bloqueo económico, comercial y financiero, ahora también energético, impuesto a La Habana.

En su cuenta en la red social X, el canciller aseguró que Rubio «repite el libreto» e intenta culpar al Gobierno del archipiélago, por el daño que provoca al pueblo cubano las medidas de la Casa Blanca.

Subrayó que Washington mantiene intacto un régimen de sanciones que incluye no solo el tradicional bloqueo económico, sino también restricciones energéticas que agravan la situación del pueblo. «Rubio intenta culpar a Cuba de las consecuencias de su propia política agresiva», escribió Rodríguez Parrilla.

La respuesta del ministro se produce en el contexto del aniversario 124 de la instauración de la República Neocolonial bajo la tutela de Estados Unidos, un símbolo de intervención e injerencia extranjera.

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