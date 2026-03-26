Avanza arribo de kits solares destinados a comunidades aisladas en el oriente de Cuba

Tomada del periódico Sierra Maestra.

En Holguín continúa el arribo de kits solares destinados a comunidades aisladas en zonas montañosas del oriente de Cuba.

Los envíos forman parte de un proyecto de colaboración internacional, que busca llevar electricidad a territorios de difícil acceso, especialmente en áreas del Plan Turquino holguinero, como La Melva, una comunidad ubicada muy cerca del Parque Nacional Alejandro de Humboldt. Desde allí, tenemos el reporte del periodista Yordanis Rodríguez Laurencio.

Foto tomada del periódico Sierra Maestra

Tomada de Cubadebate.

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