Presentan en el Centro Fidel Castro el libro «Fidel, siempre abogado»

A propósito del Día del Día del Trabajador Jurídico, el Centro Fidel Castro acogió la presentación del libro «Fidel, siempre abogado», un homenaje al ejercicio profesional y la vocación jurídica del comandante en jefe.

En el encuentro, que reunió a destacados profesionales del Derecho, historiadores y representantes de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, se destacó el pensamiento ético, la defensa de la justicia social y el apego a la ley que caracterizaron al líder histórico de la Revolución.