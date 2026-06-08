Perceptible temblor de 6,5 grados en el occidente de Cuba

Reconocen autoridades cubanas labor de juristas en defensa de la soberanía

Cada 8 de junio se dedica a los profesionales del Derecho en Cuba para recordar que, en 1865, Ignacio Agramonte y Loynaz expuso su tesis de grado como Licenciado en Derecho Civil y Canónico, fecha que instituyó el Día del Trabajador Jurídico.

La efeméride fue recordada este lunes por el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en reconocimiento a la labor de los juristas cubanos que celebran su día.

El jefe de Estado, en su cuenta oficial en la red social X, subrayó su agradecimiento a todos los que con su entrega garantizan nuestra soberanía y el fortalecimiento del Estado socialista de derecho.

Por otra parte, el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, en la propia red social, resaltó el legado de ética y moral que distingue el quehacer de los profesionales del Derecho en pos de la actualización del ordenamiento jurídico del país.

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