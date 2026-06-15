Amplían uso de biomasa en la agricultura en Cuba

Ante el cerco petrolero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos a Cuba, la Empresa Agroindustrial de Granos Fernando Echenique de la provincia de Granma, busca alternativas.

La instalación de nuevos hornos de biomasa que transforman la cascarilla del arroz en calor para el secado del cereal, ahorra mensualmente miles de litros de diesel.

La iniciativa es además ejemplo de la aplicación de la ciencia y la innovación en pos de soberanía energética y alimentaria de este territorio suroriental.



Foto tomada de CNC TV Granma.