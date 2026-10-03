Dirigentes cubanos homenajean a la vanguardia política y a su órgano oficial

Este 3 de octubre, el Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y el periódico Granma celebran su aniversario 61 de fundados, dos pilares que desde entonces sostienen la unidad y la fuerza de la Revolución.

A través de sus cuentas oficiales en la red social X, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó a ambos colectivos y recalcó su papel fundamental en la defensa de la unidad y la fuerza del proceso revolucionario.

Por su parte, los miembros del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, homenajeó la fecha que, según expresó, marcó nuestra historia hace 61 años, y citó al comandante en jefe Fidel Castro: “diga no lo que fuimos ayer, sino lo que somos hoy y lo que seremos mañana”.

En tanto, el secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, señaló lo memorable de esta fecha para Cuba y recordó la carta de despedida del Che, leída por Fidel Castro, como un momento cumbre de dignidad y compromiso revolucionario. “¡Siempre estaremos orgullosos de nuestras raíces!”, concluyó.

La efeméride reafirma el vínculo indisoluble entre el Partido, su órgano oficial y el pueblo cubano, en la continuidad de un proyecto social que ha tenido en la prensa y en la militancia comunista dos baluartes inseparables.

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