Agencia Mexicana de Cooperación participa en jornada de saneamiento en La Habana

Para impulsar la higiene comunal en las principales arterias del municipio habanero de Marianao, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXCID, lanzó una nueva iniciativa con el título «Cuba nos une». A la jornada de apertura asistieron el Viceministro Primero de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Carlos Luis Jorge Méndez, la Viceministra Primera de Salud Pública, Tania Margarita Cruz Hernández, el Embajador de México en Cuba, Miguel Díaz Reynoso, y la Directora Ejecutiva de la AMEXCID, Alejandra del Moral Vela.