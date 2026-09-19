Costa Rica no ha notificado formalmente la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ha conocido hoy, 18 de septiembre, a través de medios de prensa, la sorprendente declaración realizada por el canciller de Costa Rica, Manuel Tovar Rivera, al diario Miami Herald, de que “se ha producido una ruptura de las relaciones diplomáticas” con Cuba, lo cual nunca ha sido formalmente notificado por las autoridades de ese país al gobierno cubano.

Como fue informado oportunamente, el 17 de marzo de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica informó a nuestra Cancillería, mediante Nota Diplomática y sin ofrecer argumento alguno, la decisión unilateral de cerrar la Embajada de ese país en Cuba. Además, solicitó a Cuba, sin ningún tipo de justificación e invocando una presunta e infundada reciprocidad, retirar al personal diplomático de su Embajada en San José y mantener únicamente al personal consular y administrativo.

Foto tomada de Cubaminrex