Reconectado el Sistema Eléctrico Nacional desde Pinar del Río hasta Guantánamo

Tomada del periódico Granma.

Las acciones para reconectar el Sistema Eléctrico Nacional se han mantenido durante toda la jornada.

Tras la sincronización de varias unidades generadoras, ha sido posible energizar provincias que se mantenían fuera del SEN.

Para conocer la última hora, tenemos comunicación con el periodista Bernardo Espinosa, desde la Unión Eléctrica de Cuba.

De último minuto hemos conocido que fue reconectado el Sistema Eléctrico Nacional desde Pinar del Río hasta Guantánamo. Más detalles de esta operación usted lo puede tener este domingo en la revista ¨Buenos Días¨.

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