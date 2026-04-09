Advierte Díaz-Canel sobre impacto del bloqueo energético impuesto por orden ejecutiva de la Casa Blanca

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, intervino por videoconferencia en la apertura de la Sesión de Alto Nivel de la Segunda Conferencia Internacional sobre Medidas Coercitivas Unilaterales, celebrada en Ginebra, Suiza, con el propósito de visibilizar el impacto devastador de estas prácticas ilegales y movilizar voluntades en favor de la acción humanitaria, la reparación y la responsabilidad.

El evento, que se desarrolla bajo el tema “Acción humanitaria, reparación y responsabilidad en un entorno de sanciones unilaterales”, reúne a representantes de gobiernos, organismos internacionales y expertos en Derecho Internacional, en un escenario marcado por el creciente rechazo mundial a las sanciones económicas como instrumento de coerción política.

En sus palabras, Díaz-Canel denunció el reforzamiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, con especial énfasis en el bloqueo energético impuesto el 29 de enero por Orden Ejecutiva de la Casa Blanca. El mandatario cubano subrayó que estas medidas violan los principios de la Carta de la ONU y el Derecho Internacional, al tiempo que lesionan los derechos humanos de todo un pueblo.

El jefe de Estado cubano se refirió además a la importancia de que más países y foros se sumen a la condena internacional, no solo del bloqueo contra Cuba, sino contra todas las medidas coercitivas unilaterales. Insistió en la necesidad de construir una voluntad colectiva que garantice el fin de estas prácticas, calificadas como armas de destrucción masiva silenciosa.

La conferencia, que sesionará durante dos días en la sede europea de Naciones Unidas, constituye un espacio clave para visibilizar las afectaciones humanitarias de las sanciones y exigir mecanismos efectivos de reparación para las naciones víctimas.

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