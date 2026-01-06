Acto en el CIGB reafirma solidaridad con Venezuela

Convocados por la Central de Trabajadores de Cuba, colectivos laborales de todo el país realizan actos en apoyo al pueblo y el gobierno legítimo de Venezuela, así como para honrar a los compatriotas caídos en combate enfrentando la agresión terrorista del gobierno yanqui.

El acto, efectuado en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, fue presidido por la miembro del Buró Político y directora general de esa institución, Martha Ayala Ávila; el secretario general de la CTC en La Habana, Alfredo Vázquez Pérez, y la presidenta de Biocubafarma, Mayda Mauri Pérez.

Más detalles

Sancti Spíritus honra a Conrado Benítez y a caídos en Venezuela

  • Sin comentarios
Sancti Spíritus honra a Conrado Benítez y a caídos en Venezuela
Redacción Caribe
Leer más

Brigada médica cubana informa su estado tras ataque en Venezuela

  • Sin comentarios
Brigada médica cubana informa su estado tras ataque en Venezuela
Redacción Caribe
Leer más

Estudiantes universitarios ratifican respaldo a la nación bolivariana

  • Sin comentarios
Estudiantes universitarios ratifican respaldo a la nación bolivariana
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
22:00 El Mundo Ahora
22:30 El Tiempo En El Caribe
22:45 Actualidad Informativa
23:00 Noticiero Cultural
● EN VIVO
23:30 Resumen 24

Más vistos
gaceta-oficial-de-cuba

Gaceta Oficial de Cuba publica el Decreto ley No. 89

Cuba: Acciones para restablecer redes eléctricas en Guantánamo

Garantiza MINCIN protección de recursos y atención a la población ante proximidad de Melissa

Frutos del olivo: historias de resistencia palestina en Cuba