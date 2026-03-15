Abdiel Bermúdez: la historia de Cuba, contada desde Caribe, continúa

Hay hombres que simplemente viven los lugares. Otros, en cambio, los habitan de una manera más profunda: los cuentan. Abdiel Bermúdez es de esos. No se limita a pisar el suelo cubano; lo narra, lo desnuda, lo ilumina y, muchas veces, lo confronta desde una cabina de televisión, la de Canal Caribe.

Todo listo para la emisión del NTV de la UNA.

Para algunos, una televisora es un edificio con estudios, camarógrafos y oficinas. Para Abdiel, Caribe es una extensión de su propia voz.

Es la plataforma desde la que ha tendido un puente para tocar la piel del día: mostrar la isla con sus luces —la resistencia y la esperanza de la gente, el hallazgo, lo insólito— y también con sus sombras, esas que no aparecen en las postales pero que son igual de reales. Es un ejercicio de honestidad, porque la cercanía es una de las señas de identidad en sus historias.

Cobertura periodística al Primero de Mayo de 2025.

Madres en duelo, poesía para hacer más llevadera la existencia, relaciones marcadas por el patriotismo, seres-inspiración, un ángel restaurado, símbolos nuestros.

Historias que buscan comunicarse con los hombres y mujeres de a pie a través de un lenguaje abierto, cotidiano, que no oculta lo profundo, lo íntimo, lo trascendente.

Cecilia: protagonista de una de las Historias de Domingo de Abdiel Bermúdez.

Entre el set y la sala de redacción transcurre más de la mitad de sus horas. Allí, su herramienta de trabajo no es solo el micrófono; es la «máquina 8», ese rincón tecnológico y creativo donde la magia se previsualiza antes de salir al aire.

Nace ahí el primer apretón de manos con el televidente, el preludio que avisa: «Prepárate, que vamos a contarte algo que importa».

Abdiel Bermúdez desde la redacción central y su «máquina 8».

Pero la crónica no estaría completa sin los otros protagonistas: los colegas con los que comparte el peso de la noticia, los directores que trazan la ruta, los amigos. Caribe es también esa red humana, la lista de complicidades es larga.

Parte del equipo de periodistas y realizadores del Canal Cubano de Noticias.

¿Qué le ha dado el canal a cambio de esa entrega? Casi todo. Le ha dado independencia, libertad para mirar sin ataduras. Le ha brindado un laboratorio para crear, un espacio donde la idea puede volverse imagen y la imagen, un latido colectivo.

La exigencia de estar siempre a la altura, y con ella, la oportunidad —a veces incómoda, siempre necesaria— de vencer obstáculos a golpe de conocimiento. Porque en el periodismo, como en la vida, el mayor reto es entender para poder explicar.

Y están las gentes. Miles, millones de cubanos que, desde sus salas, en un momento del día, se detienen frente a la pantalla para verlo contar la vida de este país.

Abdiel Bermúdez y en equipo de prensa desde las alturas.

Mientras haya una historia por develar, un rincón por mostrar, una injusticia por nombrar o una alegría por compartir, su obra estará inconclusa. Y eso, lejos de ser una frustración, es su mayor estímulo. Porque Abdiel Bermúdez lo sabe bien: en el periodismo, la obra siempre está por hacer.

Y ese, precisamente, es el mejor regalo para alguien que ha hecho de contar su razón de ser. Felicidades al cronista, felicidades al canal que lo cobija en su noveno aniversario. La historia de Cuba, contada desde Caribe, continúa.

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