Hoy se cumplen 69 años del combate de La Plata, primera victoria del naciente Ejército Rebelde. En 1957, el enfrentamiento al puesto militar del sur de Bayamo echó por tierra la propaganda de la dictadura de que Fidel y sus compañeros habían sido aniquilados en Alegría de Pío.

En el contexto actual, resulta imprescindible volver a la historia para entender su vigencia. A propósito, el presidente del Instituto de Historia de Cuba, Rigoberto Santiesteban, en la revista «Buenos días» de este sábado hizo un llamado a continuar defendiendo la paz al precio que sea necesario.