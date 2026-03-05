Inicia jornada por Día de la Prensa Cubana con homenaje póstumo a Juan Gualberto Gómez

Como marca la tradición cada 5 de marzo, fecha del aniversario del fallecimiento del patriota y periodista, la Jornada por el Día de la Prensa Cubana quedó inaugurada en la mañana de hoy con una peregrinación hasta la tumba de Juan Gualberto Gómez en la Necrópolis de Colón .

El tributo al «hermano negro» de José Martí convocó a miembros de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec), estudiantes y profesionales de la comunicación, quienes colocaron una ofrenda floral ante el sepulcro que guarda sus restos.

El gesto simboliza la continuidad del legado de uno de los padres del periodismo revolucionario cubano, quien dedicó su vida y su pluma a la causa independentista y la justicia social.

Las palabras centrales de la jornada estuvieron a cargo del estudiante de periodismo Rafael Mena Brito, quien representó a las nuevas generaciones de comunicadores.

«Constituye un honor que los estudiantes de periodismo sean los protagonistas del inicio de esta Jornada. Y eso me hace pensar, ¿Por qué los jóvenes? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué insistir en esta tradición?

«Les animo a encontrar la respuesta en una reflexión muy sencilla, pues es sabido, en los tiempos actuales, la abundancia de jóvenes en este oficio. Muchos son recién graduados, y otros, incluso desde el primer año de la carrera, ya tienen la dicha de formar parte del gremio», dijo.

Más adelante hizo referencia a que son los jóvenes quienes mueven los medios tan difíciles condiciones, y «no es un secreto lo diezmadas que se encuentran las tropas».

Con más razón, convocó a prestarle todos los apoyos necesarios a quienes llegan a los periódicos, agencias de noticias, revistas, emisoras de radio y canales televisivos, con los sueños frescos y las ganas de comerse al mundo en esta profesión, que es una guerrilla permanente.

«Y por eso me atrevo a decir que, a nosotros, como a Juan Gualberto, Martí, Pablo y Fidel, también se nos honra en la Jornada de la Prensa Cubana», significó.

En su intervención, Mena Brito destacó además, la vigencia del pensamiento de Juan Gualberto Gómez y la responsabilidad ética de los futuros periodistas para mantener vivos los principios de veracidad y compromiso patriótico que caracterizaron al homenajeado.

Fundador de publicaciones como La Fraternidad y La Igualdad, y designado por Martí como su delegado en la Isla para organizar la Guerra Necesaria, Juan Gualberto Gómez falleció el 5 de marzo de 1933, dejando un vacío inmenso en las letras y la política cubanas . Cada año, la UPEC honra su memoria iniciando desde su tumba las celebraciones por el Día de la Prensa Cubana, que culmina cada 14 de marzo en homenaje a la fundación del periódico Patria por José Martí .