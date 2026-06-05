Visita Díaz-Canel instituto vocacional del MININT

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó este jueves el Instituto Preuniversitario Vocacional Hermanos Martínez Tamayo, del Ministerio del Interior.
Durante más de 20 años, la institución educativa se ha destacado por sus relevantes resultados en la formación de generaciones de oficiales del MININT.
🇨🇺| Instituto Preuniversitario Vocacional del Ministerio del Interior “Hermanos Martínez Tamayo”: un modelo educativo distinto, innovador y exigente.
Visita Presidente @DiazCanelB esa prestigiosa institución educativa, única de su tipo en el país.https://t.co/DJcoiWH370
— Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) June 4, 2026
Ofrecemos los detalles 👇