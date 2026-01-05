UNEAC: principales acontecimientos durante 2025

La Unión de Escritores y Artistas de Cuba cumplirá durante este 2026 su aniversario 65, previo a esa importante efemérides, y luego de la celebración de su décimo Congreso, la organización de la vanguardia artística cubana ha vivido durante el 2025 un intenso periodo de trabajo caracterizado por debates en torno a temas vitales de la creación y el funcionamiento institucional, el seguimiento a los acuerdos de su reciente cónclave y el desarrollo de una programación a tono con las necesidades de la población, y sus miembros. A la labor de la UNEAC en el año que recién concluyó nos acercamos en el siguiente resumen.