UNEAC: principales acontecimientos durante 2025

La Unión de Escritores y Artistas de Cuba cumplirá durante este 2026 su aniversario 65, previo a esa importante efemérides, y luego de la celebración de su décimo Congreso, la organización de la vanguardia artística cubana ha vivido durante el 2025 un intenso periodo de trabajo caracterizado por debates en torno a temas vitales de la creación y el funcionamiento institucional, el seguimiento a los acuerdos de su reciente cónclave y el desarrollo de una programación a tono con las necesidades de la población, y sus miembros. A la labor de la UNEAC en el año que recién concluyó nos acercamos en el siguiente resumen.

Reafirma Villa Clara respaldo popular a Venezuela

  • Sin comentarios
Reafirma Villa Clara respaldo popular a Venezuela
Redacción Caribe
Leer más

Desde Camagüey, respaldo popular a Venezuela

  • Sin comentarios
Desde Camagüey, respaldo popular a Venezuela
Redacción Caribe
Leer más

Mayabeque exigió libertad del presidente constitucional de Venezuela Nicolás Maduro

  • Sin comentarios
Mayabeque exigió libertad del presidente constitucional de Venezuela Nicolás Maduro
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
11:30 El Mundo En Siete DÍas
12:00 Mesa Redonda
13:00 Ntv Del MediodÍa
● EN VIVO
14:00 La Pupila Asombrada
15:00 Revista En Tiempo Real

Más vistos
gaceta-oficial-de-cuba

Gaceta Oficial de Cuba publica el Decreto ley No. 89

Cuba: Acciones para restablecer redes eléctricas en Guantánamo

Garantiza MINCIN protección de recursos y atención a la población ante proximidad de Melissa

Frutos del olivo: historias de resistencia palestina en Cuba