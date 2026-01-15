Un pueblo en duelo acompaña el cortejo fúnebre de sus héroes internacionalistas

En un día marcado por el duelo y la memoria, el pueblo cubano acompañó con profundo respeto el cortejo fúnebre de los 32 compatriotas que perdieron la vida en cumplimiento de su misión en la República Bolivariana de Venezuela.

La solemne procesión, que recorrió principales avenidas de la capital, constituyó una muestra palpable del dolor de una nación y de su firme decisión de convertir el sentimiento en recuerdo eterno y lealtad inquebrantable hacia quienes ofrendaron su vida por los ideales de solidaridad internacional y patria.

Cubanos caídos en Venezuela serán homenajeados en el municipio especial Isla de la Juventud

Cubanos caídos en Venezuela serán homenajeados en el municipio especial Isla de la Juventud
Holguín rendirá tributo este viernes a combatientes caídos en Venezuela

Holguín rendirá tributo este viernes a combatientes caídos en Venezuela
Provincia de Artemisa prepara homenaje póstumo a cubanos que perdieron la vida en Venezuela

Provincia de Artemisa prepara homenaje póstumo a cubanos que perdieron la vida en Venezuela
