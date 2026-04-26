Trabajadores de Richmeat S. A. ratifican su condición de Vanguardia Nacional

De cara a la celebración del Primero de Mayo, el colectivo de la empresa Richmeat S. A., ubicada en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, reafirmó su compromiso y ratificó la condición de Vanguardia Nacional.

Por 5ta ocasión consecutiva Richmeat de Cuba S.A radicada en la Zona Especial de Desarrollo Mariel en #Artemisa, recibió Condición de Vanguardia Nacional, de cara al 1ro de Mayo, sus trabajadores dejaron constancia de respaldo a la Revolución con «Mi firma por la paz». pic.twitter.com/LLmKIuQKCP — Ricardo Concepción Rodríguez (@RicardoArtemisa) April 24, 2026



El reconocimiento se produjo en el contexto del movimiento «Mi firma por la patria», iniciativa que apuesta por fortalecer el apoyo y la unidad de los trabajadores en defensa de los intereses nacionales y laborales.

Foto: Tomada del perfil en Facebook de Aleynik Capote.

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