Trabajadores de Richmeat S. A. ratifican su condición de Vanguardia Nacional

De cara a la celebración del Primero de Mayo, el colectivo de la empresa Richmeat S. A., ubicada en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, reafirmó su compromiso y ratificó la condición de Vanguardia Nacional.


El reconocimiento se produjo en el contexto del movimiento «Mi firma por la patria», iniciativa que apuesta por fortalecer el apoyo y la unidad de los trabajadores en defensa de los intereses nacionales y laborales.

Foto: Tomada del perfil en Facebook de Aleynik Capote.

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