Con la participación por videoconferencia del general de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución, y la presencia del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, comenzó este jueves en el Palacio de Convenciones de La Habana la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura.

La sesión está dedicada al análisis de las propuestas de transformaciones económicas y sociales que impulsará el país para enfrentar el complejo escenario actual.

Ante los diputados, el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, presenta un conjunto de 176 propuestas agrupadas en 23 ejes fundamentales de la vida económica y social de la nación, discutidas y aprobadas en el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Las iniciativas abarcan ámbitos como el modelo de gestión de los actores económicos, las relaciones de propiedad, el sistema de planificación de la economía, el redimensionamiento del sector presupuestado, la autonomía municipal y la recuperación agrícola.

También incluyen transformaciones en las políticas laborales y salariales, el sistema energético, la modernización del sistema bancario y financiero, el sistema tributario, la política de precios, la inversión extranjera y el comercio exterior.

Asimismo, contemplan medidas relacionadas con el alcance de la dolarización parcial de la economía, el turismo, el transporte, el comercio, la gastronomía y los servicios, la política de seguros, la transformación digital, la inteligencia artificial, la economía del conocimiento, el sistema estadístico nacional y los mecanismos de control e inspección.

Al presentar el documento, Marrero Cruz reflexionó sobre el complejo escenario que enfrenta el país, marcado por la crisis multidimensional más severa desde el Período Especial.

Señaló que esta situación es consecuencia del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a partir de 2019, agravado posteriormente por las órdenes ejecutivas adoptadas por la actual administración estadounidense.

De acuerdo con lo expuesto, las sanciones han limitado la llegada de buques petroleros a Cuba, provocado la retirada de empresas extranjeras y dificultado el acceso del país a los sistemas internacionales de crédito y financiamiento.

Como resultado, la economía cubana ha experimentado una aguda contracción durante el primer semestre de 2026, en un contexto caracterizado además por severas afectaciones al servicio eléctrico, con un promedio diario de 20 horas de interrupciones y un déficit de generación de 1 955 MW.

Frente a esta realidad, el primer ministro afirmó que resulta imprescindible acometer profundas transformaciones con los propios esfuerzos y recursos del país.