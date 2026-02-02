Sociedad civil santiaguera denuncia impacto del bloqueo en programas sociales

En Santiago de Cuba, como en todo el país, diversos sectores de la sociedad civil han condenado la medida de asfixia económica promulgada por la administración estadounidense contra la Mayor de las Antillas, denunciando su impacto negativo en el desarrollo de programas sociales y en la calidad de vida de la población.

A la denuncia de los trabajadores de la salud pública nos acerca el siguiente reporte, donde médicos y personal sanitario expresan su preocupación por las afectaciones directas al sistema de salud, como la escasez de medicamentos y recursos esenciales generada por el bloqueo, limitando su capacidad para ofrecer una atención de calidad a la población y violando el derecho humano a la salud.

