Terremoto de 5.0 grados resulta perceptible en el oriente de Cuba

La red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano registraron, este martes, un terremoto reportado como perceptible, a las 3:18 a.m. hora local.

De acuerdo con Enrique Diego Arango Arias, jefe del Servicio Sismológico Nacional, el sismo se localizó en las coordenadas 18.34 grados de latitud norte y los 75.53 grados de longitud oeste, a una profundidad de 10.0 km y con una magnitud de 5.0, situado a 208 km al sur de Santiago de Cuba.

Hasta el momento se han recibido reportes de perceptibilidad en las ciudades de Santiago de Cuba y Guantánamo.

