Sesionará en Cuba V Coloquio Internacional Patria de Comunicación Digital

El Coloquio Internacional Patria regresa en su quinta edición como un espacio de reflexión y acción sobre los desafíos de la comunicación digital contemporánea.

Convocado por la Unión de Periodistas de Cuba, junto a Casa de las Américas y el Capítulo Cubano de la Red de Redes en Defensa de la Humanidad, el encuentro reunirá a comunicadores, académicos, desarrolladores y activistas en un contexto global marcado por la disputa cognitiva, la concentración de plataformas y las guerras informativas.

Este año, la cita adquiere un valor simbólico excepcional: se celebra en el contexto del centenario del natalicio de Fidel Castro, figura clave en la batalla de las ideas y en la concepción de la comunicación como herramienta de emancipación y soberanía.

El homenaje será programático, orientado a actualizar su legado en el terreno digital y en la construcción de hegemonía cultural en el siglo XXI.

El Coloquio está dirigido a estrategas de comunicación política, periodistas, académicos, desarrolladores de software, editores de medios digitales y organizaciones sociales comprometidas con la comunicación popular.

El evento contará con conferencias magistrales, paneles temáticos, talleres metodológicos, exposición de tecnologías del Sur y espacios de articulación internacional.

Patria se proyecta como un nodo internacional de pensamiento crítico, innovación tecnológica y praxis comunicacional, con Cuba como epicentro de un debate global desde el Sur.

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