En las plazas, con Raúl y contra el bloqueo

A partir de este sábado y hasta el próximo 3 de junio, fecha en que conmemoraremos el aniversario 95 del natalicio del general de Ejército Raúl Castro Ruz, Cuba desarrolla tribunas abiertas en cada plaza, cada comunidad y cada centro laboral, como expresión soberana de la indignación popular ante el despreciable y vil acto del Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como en respaldo irrestricto a la Declaración emitida por el Gobierno revolucionario.

Cuba entera ocupará sus espacios públicos para reafirmar, con la voz unánime de su pueblo, que ni las amenazas imperiales, ni el criminal bloqueo económico, comercial y financiero, ni el acoso energético, ni las mentiras y calumnias orquestadas desde EE. UU., serán jamás suficientes para doblegar la férrea voluntad de una nación dispuesta a defender hasta la última gota de dignidad su Revolución, su independencia y su socialismo.