En las plazas, con Raúl y contra el bloqueo

A partir de este sábado y hasta el próximo 3 de junio, fecha en que conmemoraremos el aniversario 95 del natalicio del general de Ejército Raúl Castro Ruz, Cuba desarrolla tribunas abiertas en cada plaza, cada comunidad y cada centro laboral, como expresión soberana de la indignación popular ante el despreciable y vil acto del Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como en respaldo irrestricto a la Declaración emitida por el Gobierno revolucionario.

Cuba entera ocupará sus espacios públicos para reafirmar, con la voz unánime de su pueblo, que ni las amenazas imperiales, ni el criminal bloqueo económico, comercial y financiero, ni el acoso energético, ni las mentiras y calumnias orquestadas desde EE. UU., serán jamás suficientes para doblegar la férrea voluntad de una nación dispuesta a defender hasta la última gota de dignidad su Revolución, su independencia y su socialismo.

Brigada Médica Cubana en Venezuela rechaza ataques de EE. UU. contra Raúl

  • Sin comentarios
Brigada Médica Cubana en Venezuela rechaza ataques de EE. UU. contra Raúl
Redacción Caribe
Leer más

Organizaciones internacionales y cubanas rechazan acusaciones contra Raúl Castro

  • Sin comentarios
Organizaciones internacionales y cubanas rechazan acusaciones contra Raúl Castro
Redacción Caribe
Leer más

Denuncia Fernández de Cossío: EE. UU. provoca crisis humanitaria en Cuba para justificar agresión militar

  • Sin comentarios
El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, denunció este domingo desde su perfil oficial en la red social Facebook las recientes declaraciones del Secretario de Estado de Estados Unidos, quien reiteró su intención de mantener y profundizar la política de máxima presión económica contra la Isla, incluso a sabiendas de que ello provocaría una crisis humanitaria que Washington estaría dispuesto a utilizar como pretexto para una agresión militar.
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
20:45 CULTURA EN MOVIMIENTO
21:00 SERIE “NI UN TANTICO ASÍ”
22:00 EL MUNDO EN SIETE DÍAS
● EN VIVO
22:30 CARIBE NOTICIAS
22:45 CUADRANDO LA CAJA

Más vistos

Cuba condena la canalla acusación contra el Líder de la Revolución

Presidente cubano rechaza acusación de EE. UU. contra Raúl Castro: «Solo evidencia soberbia y frustración del imperio»

Definen nueva tarifa para la venta de los excedentes de electricidad de las personas que dispongan de fuentes renovables

Celebran centenario de la Academia Cubana de la Lengua