Resumen del año: Santiago de Cuba en el 2025

En el año 2025 la provincia de Santiago de Cuba sufrió los embates de tres fenómenos meteorológicos: la intensa sequía, las lluvias asociadas a la tormenta Imelda y el huracán Melissa. Este último provocó severos daños en las infraestructuras de los servicios básicos, dejando a su paso afectaciones en redes eléctricas, sistemas hidráulicos, comunicaciones y vías de acceso.

Para los santiagueros, el 28 de octubre se convirtió en la madrugada más larga y tormentosa, una noche en la que el viento y la incertidumbre marcaron cada minuto. Sin embargo, Melissa, a pesar del destrozo que ocasionó, también reveló la capacidad de respuesta de las instituciones, la llegada oportuna de la ayuda internacional y, sobre todo, la unidad de los santiagueros en circunstancias difíciles. La solidaridad se convirtió en la fuerza que sostuvo a la provincia en los días más complejos, y aunque continúa la recuperación, se demostra que, frente a la adversidad, Santiago de Cuba sabe levantarse y avanzar.

Isla de la Juventud celebra acto por aniversario 67 del triunfo de la Revolución

  • Sin comentarios
Isla de la Juventud celebra acto por aniversario 67 del triunfo de la Revolución
Redacción Caribe
Leer más

Celebra Santiago de Cuba acto por aniversario 67 del triunfo de la Revolución

  • Sin comentarios
Celebra Santiago de Cuba acto por aniversario 67 del triunfo de la Revolución
Redacción Caribe
Leer más

Noticias internacionales, una mirada desde Cuba

  • Sin comentarios
Noticias internacionales, una mirada desde Cuba
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
14:00 Contar La NaciÓn
14:45 Informativo De La Ciencia Cubana
15:00 Revista En Tiempo Real
● EN VIVO
16:00 Entrevista
16:30 Caribe Noticias

Más vistos
gaceta-oficial-de-cuba

Gaceta Oficial de Cuba publica el Decreto ley No. 89

Cuba: Acciones para restablecer redes eléctricas en Guantánamo

Garantiza MINCIN protección de recursos y atención a la población ante proximidad de Melissa

Frutos del olivo: historias de resistencia palestina en Cuba