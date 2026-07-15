Restablecido Sistema Eléctrico Nacional

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó que, a las 07:00 horas de hoy, 15 de julio de 2026, se logró restablecer por completo el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), tras la interrupción del servicio ocurrida en horas previas.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la entidad estatal confirmó la normalización del servicio y el restablecimiento total del sistema, que afectó a diversas provincias del país.

Según dio a conocer Félix Estrada Rodríguez, director del Despacho Nacional de Carga en la revista Buenos Días, el restablecimiento se logró en poco más de 19 horas.

El funcionario detalló que en las próximas horas se prevé la entrada de la CTE 3 de Céspedes, al igual que unidades en Renté. No obstante, comentó que para hoy se prevé más de 2100 MW de déficit de generación.

La víspera, el ministro de Energía y Minas, Vicente De La O Levi, dio a conocer que la CTE Antonio Guiteras resultó afectada por la caída. En la unidad se identificó un salidero en la caldera el cual debe ser evaluado.

Foto tomada de Cubadebate.