Reportan en Cuba tres semanas consecutivas de descenso en casos de dengue y chikungunya

Durante tres semanas consecutivas se reporta en Cuba una disminución de casos confirmados y sospechosos tanto de dengue como de chikungunya, tendencia que fue informada por la doctora Carilda Peña García, viceministra del Ministerio de Salud Pública, durante el encuentro del primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con científicos y expertos del sector.

El doctor Raúl Guinovart Díaz, director de Ciencia y Técnica de la Universidad de La Habana, confirmó que la reducción se verifica en todas las regiones, siendo más marcada en occidente y centro, y aunque menor, también se observa en la región oriental.

Pese a los resultados, los expertos coincidieron en la necesidad de no bajar la percepción de riesgo y de mantener las medidas higiénico-sanitarias.

En la misma reunión se debatió sobre el desarrollo de medicamentos bio-similares por el Grupo de Industrias Biotecnológicas y Farmacéuticas (BioCubaFarma), los cuales, según explicó el doctor Ricardo Silva Rodríguez, directivo del grupo, son similares a otros ya aprobados y comparten su seguridad y eficacia para tratar padecimientos como la insuficiencia renal crónica, el cáncer y la diabetes mellitus.

