Reportan en Cuba tres semanas consecutivas de descenso en casos de dengue y chikungunya

Durante tres semanas consecutivas se reporta en Cuba una disminución de casos confirmados y sospechosos tanto de dengue como de chikungunya, tendencia que fue informada por la doctora Carilda Peña García, viceministra del Ministerio de Salud Pública, durante el encuentro del primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con científicos y expertos del sector.

El doctor Raúl Guinovart Díaz, director de Ciencia y Técnica de la Universidad de La Habana, confirmó que la reducción se verifica en todas las regiones, siendo más marcada en occidente y centro, y aunque menor, también se observa en la región oriental.

Pese a los resultados, los expertos coincidieron en la necesidad de no bajar la percepción de riesgo y de mantener las medidas higiénico-sanitarias.

En la misma reunión se debatió sobre el desarrollo de medicamentos bio-similares por el Grupo de Industrias Biotecnológicas y Farmacéuticas (BioCubaFarma), los cuales, según explicó el doctor Ricardo Silva Rodríguez, directivo del grupo, son similares a otros ya aprobados y comparten su seguridad y eficacia para tratar padecimientos como la insuficiencia renal crónica, el cáncer y la diabetes mellitus.

Más detalles en video:

Memorial José Martí: tres décadas preservando y promoviendo el legado del Héroe Nacional

  • Sin comentarios
Memorial José Martí: tres décadas preservando y promoviendo el legado del Héroe Nacional
Redacción Caribe
Leer más

Miles de jóvenes honran a Martí y Fidel en tradicional Marcha de las Antorchas

  • Sin comentarios
Miles de jóvenes honran a Martí y Fidel en tradicional Marcha de las Antorchas
Redacción Caribe
Leer más

Dedican en Cuba la Marcha de las Antorchas al centenario de Fidel

  • Sin comentarios
Dedican en Cuba la Marcha de las Antorchas al centenario de Fidel
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


Cartelera de hoy
22:00 El Mundo Ahora
22:30 El Tiempo En El Caribe
22:45 Actualidad Informativa
23:00 Noticiero Cultural
23:30 Resumen 24
● EN VIVO

Más vistos

Publica Gaceta Oficial modificaciones a norma contable y beneficio tributario para operaciones en moneda extranjera

gaceta-oficial-de-cuba

Gaceta Oficial de Cuba publica el Decreto ley No. 89

Cuba: Acciones para restablecer redes eléctricas en Guantánamo

Viceministra de Finanzas y Precios ofrece detalles sobre exención arancelaria a la importación