Recuerdan en Cuba incendio de Bayamo, acción histórica protagonizada por el padre de la Patria

Este 12 de enero, las autoridades cubanas recordaron la quema de Bayamo por sus habitantes en 1869, como parte de las acciones de la Guerra de los Diez Años. Al respecto, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de #Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, resaltó en la red social X: «el Padre de la Patria y su pequeña, pero brava tropa de alzados, decidió incendiar a Bayamo, antes que de cayera en manos españolas». Asimismo, destacó que «de esa estirpe venimos y a esa historia nos debemos».

