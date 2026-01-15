Reciben en Cuba a combatientes heridos en cobarde agresión contra Venezuela

Los combatientes cubanos heridos durante la reciente agresión militar de Estados Unidos a #Venezuela, y en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ya están en la Patria. En el recibimiento, participaron el canciller Bruno Rodríguez Parrilla; el general de cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y el general de cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, titular del Interior, todos miembros del Buró Político.

Detalles

