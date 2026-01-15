Reciben en Cuba a combatientes heridos en cobarde agresión contra Venezuela

Los combatientes cubanos heridos durante la reciente agresión militar de Estados Unidos a #Venezuela, y en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ya están en la Patria. En el recibimiento, participaron el canciller Bruno Rodríguez Parrilla; el general de cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y el general de cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, titular del Interior, todos miembros del Buró Político.

Ceremonia militar en Cuba por combatientes caídos

Ceremonia militar en Cuba por combatientes caídos
La Habana: cierres y desvíos por honras fúnebres

La Habana: cierres y desvíos por honras fúnebres
Consejo de Estado evalúa proyecciones económicas 2026

Consejo de Estado evalúa proyecciones económicas 2026
