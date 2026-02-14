Recibe Esteban Lazo a delegación de la ONU que defiende derechos del pueblo palestino

El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, recibió este sábado en el Capitolio Nacional a una delegación del Buró del Comité de las Naciones Unidas para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino.

Durante el cordial intercambio, la máxima autoridad parlamentaria cubana reconoció la resistencia del pueblo palestino y reiteró el compromiso de la Isla de continuar denunciando y exigiendo el cese del genocidio perpetrado por Israel, potencia ocupante, al tiempo que reafirmó la posición inalienable e histórica de Cuba en defensa de la solidaridad con esa justa causa, patentizada también en el ámbito legislativo.

Lazo Hernández subrayó la labor de ese órgano de Naciones Unidas en la movilización del apoyo internacional para lograr una solución pacífica, justa y duradera al conflicto, basada en el Derecho Internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU.

El representante del Buró de la ONU agradeció el apoyo invariable de la Mayor de las Antillas a la causa palestina.

Por la parte cubana participaron además las diputadas Ana María Mari Machado, vicepresidenta del Parlamento; Alberto Núñez Betancourt, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales; y Tamara Valido Benítez, titular del Grupo Parlamentario de Amistad Cuba-Palestina.

Más detalles en video:

