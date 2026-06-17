Realizan en Las Tunas segunda etapa de vacunación antipolio

Como en todo el país, Las Tunas transita por la segunda etapa de vacunación antipolio. Sobre cómo esta semana, niños de ese territorio reciben otra dosis para su inmunización contra la enfermedad.
Compartimos más detalles en el siguiente reporte 👇
Como en todo el país, Las Tunas transita por la segunda etapa de vacunación antipolio. Sobre cómo esta semana, niños de ese territorio reciben otra dosis para su inmunización contra la enfermedad.
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