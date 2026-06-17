Realizan en Las Tunas segunda etapa de vacunación antipolio

Como en todo el país, Las Tunas transita por la segunda etapa de vacunación antipolio. Sobre cómo esta semana, niños de ese territorio reciben otra dosis para su inmunización contra la enfermedad.

Compartimos más detalles en el siguiente reporte 👇


Protección energética avanza en atención primaria de salud

  • Sin comentarios
Cuba refuerza servicios de salud con energía solar en policlínicos y Atención Primaria.
Bernardo Espinosa
Leer más

Agencia Prensa Latina celebra 67 años de su fundación

  • Sin comentarios
La Agencia Prensa Latina celebró el 67 aniversario de su fundación
Redacción Caribe
Leer más

Convoca el Consejo de Estado a sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular

  • Sin comentarios
El Consejo de Estado convocó la tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional, el 18 de junio de 2026 a las 2:00 P. M.
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


Cartelera de hoy
22:00 EL MUNDO AHORA
22:30 EL TIEMPO EN EL CARIBE
22:45 ACTUALIDAD INFORMATIVA
23:00 NOTICIERO CULTURAL
23:30 RESUMEN 24
● EN VIVO

Más vistos

Envía Raúl carta a combatientes del Ejército Occidental por aniversario 65 de su fundación

Solidaridad de Rusia con Cuba frente a acciones de EE. UU.

Tomada de la publicación del Partido Comunista de Cuba. 

Convocan a Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista

Canciller cubano denuncia que bloqueo de EE. UU. impide distribución de ayuda solidaria