Presidente de Cuba chequea inversiones en el Hospital Joaquín Albarrán

Tomada de Presidencia Cuba.

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, continuó este viernes en la tarde por el Hospital Clínico Quirúrgico Joaquín Albarrán Domínguez sus recorridos por instituciones de salud de La Habana que están en procesos inversionistas, desarrollan el programa de transformación digital y aplican la telemedicina en función de elevar la calidad de los servicios médicos.

Acompañaron al mandatario el vice primer ministro Eduardo Martínez Díaz, el ministro de Salud Pública José Ángel Portal Miranda, y otros funcionarios del Minsap.

Foto tomada de Presidencia Cuba.

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