Reafirma Partido Comunista de Cuba su apoyo a Venezuela

Bandera venezuela 2

El Partido Comunista de #Cuba condenó en los términos más enérgicos la escalada de agresiones del gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de #Venezuela y a su presidente Nicolás Maduro Moros. Mediante un comunicado emitido hoy a través de su sitio web oficial, la organización partidista denuncia la falaz imputación estadounidense de asociar al gobierno venezolano y a su Presidente, con organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilícito de drogas. El documento llama a los partidos, movimientos sociales, fuerzas políticas de izquierda y progresistas a una movilización para unir las voces de demanda y denuncia ante estos hechos; asimismo, reitera su apoyo y solidaridad con Venezuela, su dirección nacional y militancia. A propósito de esta declaración, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el Miembro del Buró Político, Roberto Morales Ojeda, destacaron a través de la plataforma digital X, el respaldo de Cuba al Partido Socialista Unido de Venezuela y a su presidente Nicolás Maduro. 

