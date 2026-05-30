Raúl Castro, la nota que no cesa en la partitura de la patria

En la partitura inacabada de la nación cubana, la figura de Raúl Castro Ruz se erige como la línea melódica que no se interrumpe, la que atraviesa décadas de desafíos y victorias, la que permanece en pie cuando los aplausos de la coyuntura se apagan.

Forjador de una escuela de resistencia donde la política se convirtió en arte, el general de Ejército supo imprimir a cada compás de su liderazgo la certeza de un legado profundo, que vibra como esas notas esenciales que, aun cuando el piano calla, siguen resonando en el aire de la memoria y la continuidad revolucionaria.