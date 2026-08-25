Protagonismo juvenil desde el barrio: Red Comunitaria despliega acciones en Bayamo

Con el objetivo de fortalecer el tejido social desde las propias bases comunitarias, quedó oficialmente activada en el reparto Camilo Cienfuegos, de Bayamo, Granma, la Red Juvenil Comunitaria.

La iniciativa, impulsada por la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), ha concitado el respaldo de organizaciones políticas, de masas, organismos de la administración central del Estado y diversas instituciones del país.

El despliegue de esta red en la barriada bayamesa no constituye un hecho aislado, sino que se inserta en una estrategia nacional que busca potenciar el protagonismo de las nuevas generaciones en la solución de problemáticas locales.

Durante el acto de constitución, autoridades del Partido y del gobierno en la provincia destacaron que la experiencia acumulada en otros territorios avala la efectividad de este modelo de gestión juvenil, el cual prioriza el diálogo directo con los vecinos.

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