Programa para el empoderamiento de la mujer rural en Cuba

Si bien desde el proyecto social cubano se promueve la igualdad de género, materializada en avances y logros significativos, todavía persisten estereotipos propios de la cultura patriarcal. En los ámbitos rural y agropecuario, las mujeres se encuentran en mayor desventaja. El siguiente reporte del Periodista Cristian Rojas nos acerca al trabajo de la mujer rural en una comunidad de la provincia de Villa Clara, que intentan contrarrestar estos límites a través de IRES, la primera iniciativa de su tipo en Cuba.

Foto tomada de Radio Mayabeque.