Programa para el empoderamiento de la mujer rural en Cuba

Tomada de Radio Mayabeque.

Si bien desde el proyecto social cubano se promueve la igualdad de género, materializada en avances y logros significativos, todavía persisten estereotipos propios de la cultura patriarcal. En los ámbitos rural y agropecuario, las mujeres se encuentran en mayor desventaja. El siguiente reporte del Periodista Cristian Rojas nos acerca al trabajo de la  mujer rural en una comunidad de la provincia de Villa Clara, que intentan contrarrestar estos límites a través de IRES, la primera iniciativa de su tipo en Cuba.

 

Foto tomada de Radio Mayabeque.

Tomada de Radio Mayabeque.

Cuba avanza en recuperación del Sistema Eléctrico Nacional

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Se encuentran en proceso de arranque la Unidad 8 de la CTE de Máximo Gómez, la CTE Antonio Guiteras y la Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes.
Bernardo Espinosa
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Foto tomada de Internet.

Reportan en Imías sismo de 6.0 en la escala de Richter

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La Red de Estaciones del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas en Santiago de Cuba detectó, en la madrugada de este martes 17 de marzo, la ocurrencia de un Sismo de magnitud 6.0 localizado a 37 kilómetros al sureste de Imías.
Redacción Caribe
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Ley 180 del Registro Civil de Cuba entrará en vigor en septiembre próximo

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La Ley 180 del Registro Civil entrará en vigor el 17 de septiembre próximo.
Redacción Caribe
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