Presidente Díaz-Canel visitó el Cardiocentro Pediátrico William Soler

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de #Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó en la tarde de este viernes el Cardiocentro Pediátrico William Soler, en el capitalino municipio de Boyeros. El pasado mes de agosto, la institución cumplió 40 años de inaugurada por Fidel. El presidente Díaz-Canel pudo apreciar cómo el colectivo, con profesionalismo y consagración, logra mantener la atención especializada a los niños y adolescentes aquejados de enfermedades cardíacas, a pesar del negativo impacto del recrudecido bloqueo estadounidense. Lo acompañaron, la vice ministra primera de Salud Pública, Dra. Tania Margarita Cruz Hernández, y otros directivos del MINSAP.