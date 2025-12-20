Presidente Díaz-Canel chequea transformación digital en instituciones de salud capitalinas

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, realizó este viernes un recorrido de trabajo por dos prestigiosas instituciones del Sistema Nacional de Salud en la capital: el Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso y el Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”. Durante la visita, el Jefe de Estado constató in situ los avances y la implementación de tecnologías de punta en estos centros de referencia para la medicina cubana.