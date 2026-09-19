Presidente del Consejo de Defensa Nacional visító la zona Capdevila Altahabana

El presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visító este viernes la zona de Defensa Capdevila Altahabana, en el capitalino municipio de Boyeros, como parte de las actividades por el Día Nacional de la Defensa. Lo acompañaron, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, el secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda y el ministro del Interior, general de cuerpo de Ejército, Lázaro Alberto Álvarez Casas; todos, miembros del Buró Político. Presentes también, otros altos jefes militares e integrantes del Consejo de Defensa Nacional, y el presidente del Consejo de Defensa Provincial en La Habana, Liván Izquierdo Alonso.

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