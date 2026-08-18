Presidente de Cuba resalta homenaje de Namibia a Fidel Castro en su centenario

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó este martes el emotivo homenaje rendido por su homóloga de Namibia, Netumbo Nandi, al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, con motivo del centenario de su nacimiento.

A través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado expresó que “emocionan y reconfortan a nuestro país las firmes palabras de la presidenta de Namibia durante el tributo al Comandante en Jefe”, acto que tuvo lugar en la misión diplomática de Cuba en la nación africana.

Según reseña la Cancillería, Nandi se refirió a la historia de la liberación de Namibia, estrechamente entrelazada con la solidaridad y el compromiso internacionalista del pueblo cubano bajo el liderazgo de Fidel.

La también presidenta del partido SWAPO afirmó que Namibia “no olvidará jamás a los hijos e hijas de Cuba que se solidarizaron con los pueblos del sur de África, ni el liderazgo inquebrantable del comandante Fidel Castro”.

En la misma plataforma, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, agradeció el firme pronunciamiento de la mandataria namibia y recordó que la cooperación entre ambos pueblos se forjó en la lucha contra el apartheid en el sur de África.

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